Biden: "Tutti d'accordo sul fatto che non ci sarà default"  

AGI - "Siamo tutti d'accordo sul fatto che non ci sarà un default. Abbiamo avanzato una proposta per congelare la spesa per due anni": lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, impegnato in difficili negoziati con l'opposizione repubblicana per evitare il default degli Stati Uniti.

Parlando a un evento della Casa Bianca, Biden ha detto di ritenere che le parti raggiungeranno un accordo bipartisan sul tetto del debito, precisando che i negoziati riguardano il bilancio, e non il default. In precedenza la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre aveva definito "produttivi" i negoziati con l'opposizione.

Parole ottimistiche che arrivano a una settimana esatta dal giorno in cui il governo degli Stati Uniti potrebbe rimanere senza soldi se i repubblicani, che controllano la Camera dei rappresentanti, non aumenteranno il tetto del debito.