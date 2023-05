Esplosioni a Krasnodar, ancora droni sulla Russia [VIDEO]

AGI - Esplosioni si sono verificate stamattina nel centro della città russa di Krasnodar, situata nel sud del Paese. Lo riferisce The Kyiv Indipendent. Le difese aeree della città sono entrate in azione dopo che il centro è stato attaccato da droni. Esplosioni si erano già verificate presso la raffineria di petrolio Ilsky nell'Oblast di Krasnodar in Russia il 5 maggio scorso, presumibilmente causate sempre da un attacco di droni. Il giorno prima, un incidente simile era stato segnalato nell'area.

C'è stato un numero crescente di segnalazioni di attacchi all'interno del territorio russo nelle ultime settimane, tra cui, in particolare, un'incursione transfrontaliera nell'oblast russo di Belgorod da parte di due gruppi di militanti russi che affermavano di combattere dalla parte dell'Ucraina.

Longer version of Krasnodar video, with quite slow-moving drone flying across top of frame at 6 secs, then explosion shortly after. Looks like it was not shot down, but hit office building (seen at end). Also, people in panic on street - probably after hearing earlier blasts. pic.twitter.com/KiL3hQCsbG