L'albero simbolo della Sierra Leone è stato distrutto da una tempesta

AGI - Un albero di cotone pluricentenario simbolo di libertà in Sierra Leone è stato abbattuto da una violenta tempesta a Freetown, la capitale. "È una grande perdita per la nazione" ha detto il presidente Julius Maada Bio, precisando che l'imponente albero è caduto dopo un acquazzone nella notte di mercoledì. In realtà una settimana fa un forte temporale aveva fatto cadere uno dei rami dell'albero, ma si pensava che sarebbe sopravvissuto.

Un'altra tempesta, mercoledì sera, ha provocato la caduta definitiva dell'intero albero, talmente iconico che viene raffigurato sulle banconote della Sierra Leone. Simbolo di libertà per i primi abitanti che si sono insediati nel Paese africano, la 'morte' dell'albero è stata invece salutata da alcuni cristiani in quanto, secondo loro, veniva utilizzato per pratiche di stregoneria. Il tronco e le radici rimangono pero' al loro posto, suggerendo che nuovi germogli potrebbero crescere in un nuovo albero.

Il suo abbattimento ha modificato per sempre lo skyline di Freetown oltre a segnare la perdita dell'albero di cotone considerato il più antico del genere in tutta la Sierra Leone. A soli 300 metri di distanza si trovano i Freedom Steps, scalati da schiavi liberati appena arrivati in città, che hanno offerto preghiere all'albero prima di fare di Freetown la loro casa.

"Avremo qualcosa nello stesso punto che testimonierà il posto del grande Cotton Tree nella nostra storia. Tutte le voci saranno riunite a questo fine", ha twittato il presidente Julius Maada Bio, che con alcuni funzionari visiterà il sito per determinare cosa realizzare. Molte persone si sentono tristi per la caduta dell'albero, con alcune che descrivono l'incidente come "orribile", mentre qualcuno vorrebbe portarne un pezzo al vicino museo nazionale o farne un intaglio.

The iconic Cotton Tree has fallen due to the heavy downpour of rain in our capital this evening. A great loss to the nation. It was regarded as a symbol of liberty and freedom by early settlers. We will have something at the same spot that bears testament to the great Cotton… — President Julius Maada Bio (@PresidentBio) May 24, 2023

L'influente pastore Francis Mambu, che dirige l'influente Faith Healing Bible Church, crede che le radici dell'albero fossero usate per la stregoneria e che fosse frequentato da streghe e maghi, motivo per cui alcuni cristiani stanno festeggiando. Il poeta della Sierra Leone, Oumar Farouk Sesay, ha scritto una poesia sull'albero, descrivendolo come la Torre Eiffel, la Statua della Liberta', il Big Ben e altri importanti monumenti mondiali.