Una nave si è incagliata e ostruisce il Canale di Suez. Di nuovo

AGI - Una nave cargo si è incagliata nel Canale di Suez. Lo segnala su Twitter la compagnia armatrice, la norvegese Leth, spiegando che "sono in corso tentativi per rimetterla in galleggiamento" e che l'imbarcazione "si lascia dietro 4 navi" che sarebbero dovute entrare nel Canale verso le 6. La compagnia ha identificato la nave come la Xin Hai Tong 23 di 190 metri (623 piedi), una portarinfuse.

Nel marzo 2021 la Ever Given, una portacontainer della classe Golden lunga 400 metri, portata fuori rotta da una tempesta di sabbia si incagliò su una delle sponde del canale, ostruendolo completamente e impedendo il passaggio di qualsiasi nave.

Il giorno successivo all'incidente, il 24 marzo, almeno altre 15 navi erano trattenute agli ancoraggi e almeno 237 navi erano in coda per passare attraverso il canale. Purtroppo, la Ever Given si era incagliata nella sezione del canale non ampliata, rendendone impossibile l'aggiramento. Il 29 marzo 2021, la nave fu sbloccata e lentamente raddrizzata, utilizzando 13 rimorchiatori e una draga per rimuovere 30.000 tonnellate di sabbia dal fondo, per fare spazio alle manovre di disincaglio.

Nei giorni successivi all'incagliamento, molte navi decisero di intraprendere la circumnavigazione dell'Africa, tra cui la portacontainer gemella Ever Greet, che comporta costi maggiori e tempi più lunghi di almeno 10 giorni.