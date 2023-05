Il capo delle Forze armate ucraine "ferito in un raid russo", rivendica Mosca

AGI - Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, avrebbe subito un trauma cranico e ferite multiple da schegge durante un attacco missilistico inflitto dalle truppe russe all'inizio di maggio in un posto di comando vicino al villaggio di Posad-Pokrovskoye vicino Kherson. Lo riporta l'agenzia russa Ria Novosti citando le sue fonti nelle forze armate ucraine.

Le condizioni del'ufficiale si sarebbero complicate per la presenza di una malattia concomitante: il diabete di tipo 2. "Zuluzhny vivrà ma non potrà fare il suo lavoro", hanno detto le fonti a Ria Novosti.

Intanto un drone Usa RQ-4 Global Hawk è partito dalla base di Sigonella per una missione di ricognizione al largo della Crimea. Lo scrive Rbc-Ucraina. Il drone ha attraversato spazi aerei europei per poi entrare sul Mar Nero. Si tratta di un aereo senza pilota che può restare in volo per 34 ore.

© BEN STANSALL / AFP



La Nato effettua molti voli di ricognizione impiegando aerei-radar e droni, oltre che i satelliti, per seguire la guerra in Ucraina. Il Global Hawk, prodotto da Northrop Grumman, può sorvegliare in un periodo di 24 ore fino a 100mila chilometri quadrati di territorio.

Il drone viene utilizzato come piattaforma Hale (High Altitude Long Endurance) per la raccolta di informazioni a supporto di operazioni militari in tutto il mondo. In combattimento, le sue capacità di sorveglianza consentono un più preciso puntamento delle armi.