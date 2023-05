Investita da una moto della scorta reala a Londra, muore donna di 81 anni

AGI - È morta la donna di 81 anni investita due settimane fa da una moto che faceva parte della scorta della famiglia reale britannica. Sophie, moglie del Principe Edoardo, ha espresso le sue condoglianze in una nota diffusa da Buckingham Palace: "La Duchessa di Edimburgo è profondamente rattristata nell'apprendere che Helen Holland è deceduta. "Le più sentite condoglianze di Sua Altezza Reale vanno a tutta la famiglia della signora Holland".

Il figlio della signora Holland, Martin, ha dichiarato alla Bbc che la madre era uscita dall'incidente con "molteplici ossa rotte e gravi lesioni interne". Originaria dell'Essex, la vittima era in visita alla sorella maggiore a Londra.

Secondo quanto ha fatto sapere il figlio, Helen Holland "ha combattuto per la sua vita per due settimane, ma non ha potuto sopravvivere a un danno irreversibile al cervello". Secondo quanto riporta la stampa britannica, un'indagine su quanto accaduto è stata avviata dall'organismo indipendente che vigila sul comportamento della polizia.