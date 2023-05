"Stop al progetto di morte", in Messico la rabbia contro il treno Maya

AGI - "Un megaprogetto di morte": non si spegne il coro di proteste contro il treno Maya in Messico.

Salutato dal presidente Andrés Manuel López Obrador come un'occasione storica di sviluppo, il costo ambientale della ferrovia sta dividendo le comunità che abitano lungo il suo percorso e le polemiche sono ben lontane dallo spegnersi.

La nuova linea ferroviaria attraverserà la penisola dello Yucatán, trasportando i turisti dalle località balneari di Cancún e Tulum ai siti archeologici Maya nel cuore della giungla.

© AFP Il presidente messicano spiega in televisione la linea ferroviaria del treno Maya

Un'area considerevole è già stata strappata alla foresta pluviale tropicale, la seconda più grande delle Americhe dopo l'Amazzonia, per il tracciato di 1.525 km che attraversa terre in gran parte abitate da gruppi indigeni. Ma secondo gli oppositori il suo costo, in termini ambientali e non solo, è troppo alto. Se inizialmente López Obrador aveva promesso che non sarebbe stato abbattuto "un solo albero", ora il governo ammette che finora ne sono stati abbattuti 3,4 milioni, anche se gli ambientalisti sostengono che il numero reale si avvicina ai 9 milioni.

Secondo quanto riporta the Guardian, proprio nei giorni scorsi una carovana di circa 100 leader indigeni, attivisti e osservatori internazionali ha attraversato i cinque Stati in cui passerà il treno, visitando le comunità per incoraggiare l'opposizione al progetto. Nella foresta, e in particolare nella riserva della biosfera di Calakmul, patrimonio dell'umanità dell'Unesco, dove antiche piramidi spuntano tra le chiome della foresta, vivono più di 100 specie di mammiferi, tra cui la più importante popolazione di giaguari della Mesoamerica, 398 specie di uccelli e 84 rettili, alcuni dei quali a rischio di estinzione. Inoltre, quasi 3.000 famiglie che vivevano lungo il percorso sono state sfollate.

Il treno Maya, ricorda il giornale britannico, è un progetto da 20 miliardi di dollari del presidente messicano Andrés Manuel López Obrador, che sostiene che porterà occupazione e infrastrutture in una delle regioni più povere e meno collegate del Paese. I lavori sono iniziati all'inizio del 2020 e López Obrador è determinato a terminarli prima di lasciare il suo incarico nel 2024. Fonatur (il Fondo nazionale per la promozione del turismo), l'ufficio governativo che gestisce il progetto, afferma che i primi treni ad alta velocità arriveranno a Cancún a luglio e saranno testati lungo parte del percorso ad agosto. Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine dell'anno.

Il governo di López Obrador ha obiettato che la linea ferroviaria un progetto di sicurezza nazionale e ha incaricato l'esercito di pattugliare, proteggere e supervisionare parte della costruzione.

© Guillermo Gutierrez/AFP Una protesta nelle strade contro il treno Maya

Almeno 25 denunce legali sono state presentate da gruppi che vivono lungo il tracciato per cercare di fermare o ostacolare l'avanzamento della ferrovia. Nel marzo 2020, il Consiglio regionale indigeno e popolare di Xpujil, di cui González Díaz è membro, ha ottenuto un'ordinanza del tribunale per fermare la costruzione, ma le autorità hanno proseguito i lavori.

Un barlume di speranza è arrivato giovedì scorso, quando la Corte suprema del Messico ha decretato che il treno e altre opere di sviluppo non possono essere arbitrariamente dichiarate questioni di "sicurezza nazionale". Tuttavia, il presidente ha ripristinato la designazione poche ore dopo.

Tuttavia, non tutti si oppongono alla ferrovia. Mentre i manifestanti marciavano per le strade assolate di Xpujil, si sentivano grida di "Viva el tren Maya", lunga vita al treno Maya. Un uomo si è sporto dal finestrino della sua auto per chiedere perché i manifestanti non vogliono porre fine alla povertà nella zona. C'è stato un momento di tensione vicino al cantiere, quando un'auto ha affrontato i manifestanti, prima di lasciarli passare a malincuore.

Secondo il governo, il progetto ha ricevuto quasi il 90% di approvazione in un referendum del 2019 condotto negli Stati interessati. Gli oppositori hanno affermato che l'affluenza è stata scarsa e che molte delle informazioni - in particolare i dettagli sull'impatto ambientale del treno - sono state tradotte male nelle lingue indigene. L'ufficio messicano dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato che il processo di consultazione del governo non è stato portato avanti in modo corretto.