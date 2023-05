Colpita con il taser da un poliziotto nella casa di riposo, muore 95enne in Australia

AGI - Una donna di 95 anni, Clare Nowland, è morta dopo essere stata colpita con il taser da un agente nella casa di riposo Yallambee Lodge, a Cooma, nel sud del New South Wales, in Australia.

Lo riporta il Guardian, spiegando che la settimana scorsa la polizia era stata chiamata perché l'anziana, affetta da demenza, era in stato di alterazione e maneggiava un coltello da bistecca. Nell'intervento, un agente per fermarla ha usato il taser, la pistola elettrica.

NSW Police Senior Constable Kristian White has been charged following an investigation into the tasering of 95-year-old dementia patient Clare Nowland who was tasered at Cooma’s Yallambee Lodge. https://t.co/R0sv3SuzMZ #7NEWS https://t.co/3omMhy0bY8 pic.twitter.com/qUGeXGFqDD