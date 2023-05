I cambiamenti climatici hanno causato 2 milioni di morti in 50 anni

AGI - Eventi meteorologici, climatici e idrici estremi hanno causato 11.778 disastri negli ultimi 50 anni, con due milioni di morti e danni economici per miliardi di dollari in tutto il mondo. È quanto riferito in un rapporto dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), riunita in congresso a Ginevra.

Oltre il 90% delle morti è avvenuta nei Paesi in via di sviluppo, mentre i danni economici causati da inondazioni, tempeste e incendi sono aumentati di otto volte dal 1970, per un totale di 4.300 miliardi di dollari.

Da allora, la perdita di vite umane è diminuita drasticamente grazie al miglioramento dei sistemi di allerta precoce e della gestione dei disastri.