La Cia ha lanciato un video su Telegram per arruolare spie russe

AGI - La Cia statunitense ha raddoppiato i suoi sforzi per convincere i russi a rivelare i segreti del loro Paese, con la pubblicazione di un video su Telegram rivolto alle persone deluse dal Presidente Vladimir Putin. Il video, dai toni emotivi, suggerisce che le persone possono agire per migliorare la situazione del Paese consegnando informazioni alla Cia e rimanendo russi patriottici. Il video fornisce istruzioni testuali per l'utilizzo di un browser Tor per accedere al "deep web" e agli strumenti di crittografia con cui la Cia garantisce la propria protezione.

"La Cia vuole sapere la verità sulla Russia e sta cercando persone affidabili che possano dirci questa verità", ha scritto l'agenzia. L'agenzia ha dichiarato di aspettarsi di essere contattata da persone che operano nei settori dell'intelligence, della diplomazia, della scienza e della tecnologia, tra gli altri, e di essere interessata a tutti i tipi di informazioni, comprese quelle politiche ed economiche.

Почему я пошел на контакт с ЦРУ: мое решениеhttps://t.co/mhQbzet5X2 pic.twitter.com/1Uj4POAOmm — CIA (@CIA) May 15, 2023

Un funzionario dell'agenzia ha dichiarato all'AFP che ora si sta concentrando su Telegram perché è il principale mezzo russo per diffondere e ottenere informazioni e notizie, dalla politica alla stessa guerra in Ucraina. "Il nostro obiettivo e' fornire mezzi il piu' possibile sicuri per contattarci", ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato.

Il funzionario ha sottolineato che gli Stati Uniti non stanno cercando di provocare una rivolta o un cambio di regime, ma che alcuni russi potrebbero vederlo come un modo per aiutare il proprio Paese ad andare avanti. Ha aggiunto che un approccio simile su altri social network, la maggior parte dei quali sono attualmente bloccati in Russia, ha funzionato. "Contattateci", ha esortato la Cia. "Forse le persone intorno a voi non vogliono la verita'. Noi si'".