Il lancio di Starship, il razzo che un giorno porterà l'uomo su Marte

AGI - Si avvicina il momento spartiacque per SpaceX, che ha in programma il primo volo di prova di Starship, il razzo più grande e potente del mondo, destinato a viaggi sulla Luna e su Marte. Il decollo di questo gigante è previsto intorno alle 8 ora locale (15 in Italia) dalla base spaziale Starbase, nell'estremo Sud del Texas, negli Stati Uniti. Le previsioni del tempo sono favorevoli.

Con i suoi 120 metri di altezza, Starship appartiene alla categoria dei lanciatori super pesanti, in grado di trasportare in orbita più di 100 tonnellate di carico. La sua potenza al decollo è più del doppio di quella del mitico Saturn V, il razzo del programma lunare Apollo (111 metri).