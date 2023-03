Kiev loda Meloni: "Stupendo il discorso alla Camera"

AGI - Il video del discorso della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che alla Camera spiega la necessità di continuare a sostenere militarmente Kiev, è stato rilanciato dal capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, che su Twitter lo ha definito "stupendo".

"Un discorso stupendo di Giorgia Meloni", ha twittato Yermak ieri, "grazie per il suo incrollabile supporto all'Ucraina, grazie ancora per aver compreso l'essenza di questa guerra e aver detto la verità al riguardo". "Apprezziamo molto il suo aiuto e impegno. Vinceremo", ha concluso Yermak, postando le emoji delle bandiere di Ucraina e Italia alla fine del suo post.

A wonderful speech by @GiorgiaMeloni. Thanks for your unwavering support for . Thanks again for understanding the essence of this war, and telling the truth about it. We appreciate your help and commitment very much. We will win pic.twitter.com/fBjPfsohRk