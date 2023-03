Cresce la tensione tra Usa e Cina intorno alle isole Paracel

AGI - Sale la tensione tra Cina e Stati Uniti nel Mare cinese meridionale: Pechino ha ammonito, per il secondo giorno consecutivo, gli Stati Uniti su quella che ritiene una violazione delle acque territoriali delle isole Paracel, contese tra Cina, Vietnam e Taiwan, dove è transitato il cacciatorpediniere a missili teleguidati Milius.

L'unità navale Usa "ha fatto nuovamente irruzione nelle acque territoriali cinesi delle isole Xisha", il nome cinese delle Paracel, "senza l'approvazione del governo cinese, minando la pace e la stabilità nel Mare Cinese Meridionale", si legge in una nota del ministero della Difesa di Pechino, a firma del portavoce, Tan Kefei.

China escorts US Navy destroyer USS Milius after it "illegally" entered waters around the Paracel Islands in the South China Sea pic.twitter.com/N5cawdzpCw