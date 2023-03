Biden: finora dalla Cina nessuna arma alla Russia

AGI - La Cina non ha finora fornito nessuna arma alla Russia, nonostante i timori espressi dai Paesi occidentali che sostengono l'Ucraina: lo ha detto a Ottawa, dove si trova in visita ufficiale, il presidente Usa Joe Biden.

"Questo non vuol dire che non lo faranno, ma non l'hanno ancora fatto - ha osservato il capo della Casa Bianca - Non prendo la Cina alla leggera. Non prendo la Russia alla leggera", ha aggiunto, sottolineando pero' che le informazioni sul loro avvicinamento sono probabilmente state "esagerate".

Biden ha aggiunto che gli Stati Uniti non cercano un conflitto con l'Iran: un chiarimento ritenuto necessario dopo che ieri gli aerei Usa hanno colpito la Siria uccidendo 14 combattenti pro-iraniani, in risposta a un attacco con drone che ha ucciso un "contractor" americano ferendone altri 6.

"Non vi ingannate, gli Usa non cercano il conflitto con l'Iran, ma sono pronti ad agire con forza per proteggere i propri cittadini", ha detto Biden durante la conferenza stampa congiunta con il premier canadese Justin Trudeau.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi inviato un nuovo messaggio di rassicurazione sul sistema bancario affermando che, sebbene ci vorrà del tempo perchè la situazione si calmi, non vede nulla di esplosivo all'orizzonte.

"Penso che ci vorrà un po' di tempo perché le cose si calmino, ma non vedo nulla all'orizzonte che stia per esplodere. Le banche sono in buona forma".