Annullata in India la licenza a Marion Biotech dopo la morte di 18 bambini

AGI - L'Autorità per la sicurezza alimentare e dei farmaci dell'Uttar Pradesh, uno stato indiano settentrionale, ha annullato mercoledì la licenza di produzione della società farmaceutica Marion Biotech, produttrice di uno sciroppo per la tosse collegato alla morte di 18 bambini in Uzbekistan.

"La licenza dell'azienda era stata sospesa da gennaio, con l'avvio di un'indagine dettagliata. Ora l'Autorità per la sicurezza alimentare e dei farmaci dell'Uttar Pradesh ha annullato la licenza dell'azienda. L'azienda non può più produrre lo sciroppo", ha dichiarato all'agenzia stampa PTI un funzionario dell'agenzia di regolamentazione in forma anonima. Secondo la fonte, durante le indagini l'autorità di regolamentazione ha scoperto che più di 20 campioni del farmaco erano adulterati o falsi dopo le analisi di laboratorio.

Dopo la morte di 18 bambini lo scorso dicembre, il ministero della Salute uzbeko ha subito denunciato che il farmaco conteneva glicole etilenico, una sostanza tossica che può causare gravi problemi di salute ai pazienti, innescando una prima indagine delle autorità indiane sulla casa farmaceutica.

Successivamente, la polizia ha arrestato tre dipendenti del laboratorio all'inizio di marzo e il Drugs Controller General of India (CDSCO) ha lanciato un allarme su un altro componente dello sciroppo, il glicole propilenico. Questo componente, generalmente innocuo, è ampiamente utilizzato nell'industria cosmetica e nei prodotti alimentari ed è stato prodotto da un altro laboratorio indiano, Maya Chemtech.

Gli allarmi dell'Oms

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) si era occupata del caso a gennaio e aveva lanciato un allarme contro due sciroppi prodotti dalla Marion Biotech e commercializzati in Uzbekistan. L'India era stata coinvolta in una controversia simile lo scorso ottobre, dopo che l'OMS aveva avvertito che diversi suoi prodotti erano probabilmente collegati alla morte di oltre 60 bambini in Gambia.

Il Paese asiatico è conosciuto come la "farmacia del mondo" per la sua produzione su larga scala di farmaci generici a basso costo e di principi attivi sfusi, oltre ad avere il secondo maggior numero di impianti di produzione approvati dalla Food and Drug Administration (FDA), dopo gli Stati Uniti.