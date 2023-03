Niente di nuovo sul fronte di Kherson

AGI - Il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, è in visita a una delle strutture energetiche della regione di Kherson, per discutere delle forniture di elettricità agli insediamenti della regione di Kherson, del ripristino nei territori tornati sotto il controllo ucraino e del recupero delle attrezzature danneggiate dai bombardamenti russi. Lo ha scritto lo stesso presidente sul suo profilo Telegram. "Riunione di coordinamento sulla situazione nella regione di Kherson - si legge - L'attuale situazione della sicurezza, il ripristino delle infrastrutture danneggiate della regione, lo sminamento dei territori de-occupati, il ripristino delle reti elettriche: teniamo sotto controllo tutte queste importanti questioni", ha aggiunto Zelensky.

Il leader ucraino si è poi collegato con i leader europei riuniti a Bruxelles mentre viaggiava a bordo di un treno. Ha ringraziato i Ventisette per il piano munizioni e per la fornitura dei primi Mig ma ha chiesto "aerei moderni e missili di lunga gittata". Nel suo video-collegamento con il vertice Ue in corso a Bruxelles ha citato cinque ritardi che prorogano la guerra: "I ritardi nella consegna dei missili a lungo raggio, degli aerei moderni, nell'adozione di un nuovo pacchetto di sanzioni, nel piano di pace formulato da Kiev e nel percorso di adesione all'Ue".