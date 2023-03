Luminarie accese per il Ramadan a Piccadilly Circus. È la prima volta in Europa

Per la prima volta in assoluto, Piccadilly Circus a Londra è stata illuminata con le luci del Ramadan per dare il benvenuto al mese sacro islamico del digiuno. È la prima volta che accade in Europa. Il sindaco Sadiq Khan ha acceso il display per celebrare l'occasione, nella giornata di martedì, di fronte a una folla assai numerosa accorsa per festeggiare un evento storico.

London's Ramadan Lights were installed at London’s Piccadilly and Leicester Square last night, illuminating the street with a large “Happy Ramadan”



The project brought together members of London's diverse Muslim population, in it's planning stage and last night's celebration pic.twitter.com/Cr1o08RYnW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 22, 2023

La scritta "Happy Ramadan" ha illuminato le strade, con l'installazione di migliaia di luci. "Questo concept, accuratamente organizzato, raffigura le fasi lunari durante il mese benedetto, portando la luce del Ramadan nelle strade di Londra", ha dichiarato Ramadan Lights UK in un post su Instagram.