Francia a ferro e fuoco, scontri violenti e feriti 

AGI - Nella nona giornata di mobilitazione generale contro la riforma delle pensioni, approvata senza il voto del Parlamento, è scoppiata ancora più forte la rabbia dei francesi contro il presidente Emmanuel Macron e il suo governo. Scontri violenti si sono verificati nella manifestazione parigina, dove un migliaio di black bloc ha creato forti tensioni lanciando sampietrini e sparando fuochi d'artificio contro gli agenti in assetto antisommossa, che hanno risposto con gas lacrimogeni.

Un agente è stato colpito alla testa da un sampietrino ed è stato trasportato in ospedale, un altro ha perso conoscenza ed è stato trascinato per metri dai colleghi per essere messo al riparo. Ma anche in numerose altre città sono stati registrati scontri, atti vandalici contro negozi e infrastrutture pubbliche e rifiuti incendiati. A Lorient un gruppo di manifestanti ha attaccato il commissariato e un ufficio della prefettura.

Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha reso noto che alcuni funzionari sono rimasti feriti sottolineando che "tali atti non possono restare impuniti". Scontri tra forze dell'ordine e manifestanti sono stati registrati a Lione, Nantes, Rennes, Bordeaux, Le Havre. Gli agenti hanno utilizzato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua dopo essere stati bersagliati con il lancio di oggetti.

Sono state fermate decine di persone. A Rouen una manifestante ha perso il dito di una mano. Tanti i cartelli contro Macron "sadico" o paragonato a Luigi XVI, che fini' per essere ghigliottinato. Incidenti anche nei licei e nelle università in tutto il Paese. Nella capitale francese, riporta Le Figaro, è stato occupato il prestigioso e storico liceo Louis-le-Grand. Ma sono stati occupati istituti anche nelle periferie.

A Marsiglia è stato occupato il liceo Thiers, a Montpellier gli studenti-manifestanti hanno vietato l'accesso alle scuole superiori Agropolis e Joffre. Al liceo Saint-Sernin di Tolosa, gli studenti hanno organizzato un blocco con i loro genitori e alcuni insegnanti. Nell'ovest del Paese sono stati bloccati i licei Zola a Rennes e Jean Perrin a Nantes. Il prestigioso liceo Parc di Lione si è mobilitato per la prima volta e sono state erette barricate davanti al liceo Les Bruyères a Rouen.

A Parigi i manifestanti hanno occupato temporaneamente anche l'aeroporto Roissy-Charles-de-Gaulle e la Gare de Lyon, principale stazione ferroviaria della capitale francese. Secondo il sindacato Cgt, a Parigi hanno manifestato circa 800mila persone. Se cosi' fosse, sarebbe la partecipazione più alta dall'inizio delle proteste.

Per quanto riguarda invece l'adesione allo sciopero, a metà giornata, secondo il ministero della Funzione pubblica francese, nella pubblica amministrazione statale ha aderito allo sciopero contro la riforma delle pensioni il 15,5% dei lavoratori, nella pubblica amministrazione locale il 6,5% e nella sanità pubblica l'8,1%. La partecipazione è inferiore rispetto al 7 marzo scorso, quando le adesioni furono rispettivamente pari al 24,4%, all'11% e al 9,4%. I sindacati si riuniranno in serata per decidere una eventuale decima giornata di mobilitazione generale. È praticamente che ci sarà, la questione è quando.

La contestazione va anche oltre la riforma delle pensioni, con la quale viene innalzata l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Si protesta contro il modus operandi di Macron, precipitato in tutti gli indici di gradimento, ma anche per la situazione economica.