Dammi mille baci e poi altri cento

AGI - Baciarsi a distanza? Ora si può. Una start-up cinese ha inventato una macchina per i baci anche “a lunga distanza”, attraverso un app che si chiama Mua, dal suono che in genere le persone emettono quando mandano un bacio. Mua cattura e riproduce anche il suono e si riscalda leggermente durante il bacio, “rendendo l'esperienza più autentica”, spiega Siweifushe, la società che ha prodotto il marchingegno con sede a Pechino.

Quando si dice che le privazioni aguzzano l’ingegno… Già, perché Mua è stata concepita durante i lunghi lockdown che hanno caratterizzato la vita in Cina durante la diffusione della pandemia da Covid-19, che hanno causato un prolungato isolamento delle persone che non si sono potute più incontrare, ingenerando un impellente bisogno di coccole e affettuosità in genere. "All'epoca avevo una relazione, ma non potevo incontrare la mia ragazza a causa dei lockdown", ha detto l'inventore Zhao Jianbo, che ha messo a punto il suo progetto “sulla base della mancanza di intimità fisica che c’è con le videochiamate”, spiega il Guardian.

© AGF

In seguito, Jianbo ha fondato Siweifushe che ha prodotto il primo dispositivo Mua il 22 gennaio ad un prezzo di 260 yuan, ovvero 38 dollari. In appena due settimane l’azienda ha venduto oltre 3.000 dispositivi per baciare e ha ricevuto circa 20.000 ordini, fanno sapere dalla stessa società. Il funzionamento è semplice: “Mua assomiglia a un supporto mobile con labbra arricciate incolori che sporgono dalla parte anteriore. Per usarlo, gli innamorati devono scaricare un'app sui loro smartphone e accoppiare le loro macchine per baciare. Quando si baciano il dispositivo, ricambia il bacio”, si legge sul giornale.

Il dispositivo, che è disponibile in diversi colori con le stesse labbra unisex, ha tuttavia ricevuto “recensioni contrastanti”: c’è chi lo ritiene “intrigante”, chi dice di sentirsi “a disagio perché non sembra un vero bacio”, chi altro ne sostiene l’utilità “anche se sei single”.