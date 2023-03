In Francia serata di scontri contro la riforma delle pensioni 

AGI - Nuove manifestazioni contro la riforma delle pensioni in diverse grandi città francesi, alcune delle quali sono state teatro di scontri tra polizia e manifestanti. Nella capitale sono state arrestate 46 persone, secondo un bilancio provvisorio redatto poco prima della mezzanotte da fonti della polizia. Una manifestazione, inizialmente organizzata dai sindacati in prima serata a Place de la Republique, si è trasformata in un teso scontro tra diverse centinaia di manifestanti e la polizia, con lancio di oggetti e granate lacrimogene.

Al culmine della manifestazione intersindacale, che si è conclusa intorno alle 20.30, erano presenti in Place de la Republique circa 3.500 persone, secondo la prefettura di polizia di Parigi. Poi, secondo una fonte della polizia, "gli organizzatori hanno lasciato il luogo, ma un gruppo di individui ha lanciato proiettili in direzione dei pompieri e poi ha cercato di partire in un corteo selvaggio prima di essere impedito dalla polizia". Quest'ultima ha fatto diverse cariche, sommergendo Place de la Republique in una nube di gas lacrimogeni.

Anche l'omonima stazione della metropolitana è stata inondata di gas lacrimogeni, anche sulle banchine e nei treni. La stazione è stata temporaneamente chiusa intorno alle 21 a causa della "presenza di gas lacrimogeni" all'interno, ha confermato la RATP. Poco prima di mezzanotte, i manifestanti hanno ingaggiato la polizia in Place de la Bastille e dintorni. I vigili del fuoco hanno dovuto spegnere molti incendi di rifiuti. Altri raduni, manifestazioni e cortei sono stati organizzati in diverse città francesi.

A Lille, il festival Series Mania è stato brevemente interrotto quando decine di manifestanti hanno cercato di irrompere sul tappeto rosso, gridando slogan anti-Macron, prima di essere rapidamente respinti da una carica della polizia.

A Lille circa 900 persone avevano inizialmente partecipato a una manifestazione pacifica contro la riforma delle pensioni, secondo la prefettura del Nord, poi i tafferugli hanno contrapposto le forze dell'ordine a circa 250 persone, "per lo più giovani", secondo una fonte della polizia.

A Grenoble, quasi 5.000 persone hanno partecipato a una fiaccolata a partire dalle 19, secondo la prefettura dell'Isere. Alle 21.30, le autorità non avevano notato "alcun incidente degno di nota".

A Nantes, dove 10.000 manifestanti secondo i sindacati, 4.100 secondo la polizia, hanno preso parte a una fiaccolata, i primi gas lacrimogeni sono stati sparati poco dopo l'inizio della manifestazione dalla polizia, che è stata colpita da numerosi mortai pirotecnici. Ai margini del corteo, sono stati commessi danni e sono state saccheggiate attività commerciali, con scritte come "49,3 ca passera pas", o "Macron capisce solo le rivolte". A Rennes, 4.000 persone - alcune con torce - secondo gli organizzatori, 1.200 secondo la prefettura, hanno passeggiato tranquillamente nel centro della città.

Alcune centinaia hanno però continuato il loro percorso per una "manifestazione selvaggia", dividendosi in piccoli gruppi per evitare la polizia. Intorno alle 23, la prefettura di Ille-et-Vilaine ha riferito che i vigili del fuoco sono intervenuti per 11 incendi, tra cui un veicolo incendiato da un cassonetto della spazzatura, e che "quattro persone sono state arrestate per incendio doloso e ribellione".

A Le Mans, circa 300 manifestanti si sono riuniti intorno a una "scultura di fuoco" che rappresenta il "49.3", in riferimento all'articolo della Costituzione utilizzato dal governo per approvare la riforma delle pensioni senza un voto dell'Assemblea nazionale.