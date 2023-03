La riforma delle pensioni infiamma la piazza. Scontri a Parigi

AGI - Scontri tra polizia e manifestanti in Place de la Republique a Parigi, dove è stata organizzata una manifestazione contro la contestata riforma delle pensioni. Lo riferisce BfmTv. In un incontro all'Eliseo, il presidente francese Emmanuel Macron ha sostenuto che "la folla" non ha "alcuna legittimità" contro "il popolo che si esprime attraverso i propri eletti" dopo l'adozione in Parlamento della riforma, passata con l'uso da parte del governo dell'articolo 49.3.

Sempre secondo BfmTv, 11 manifestanti sono stati fermati in relazione agli scontri a Place de la Republique a Parigi contro la riforma delle pensioni. E per giovedì in Francia saranno mobilitati "12.000 poliziotti e gendarmi", di cui "5mila" a Parigi, in occasione della nuova giornata di proteste indette dai sindacati contro la controversa riforma.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, esortando le forze dell'ordine a "non rispondere alle provocazioni dell'estrema sinistra" che, secondo lui, cercano "di destabilizzare lo Stato". Intanto, la leader di Rassemblement national, Marine Le Pen, ha avvertito che non intende "partecipare per spegnere l'incendio" delle proteste, che erano "prevedibili". Emmanuel Macron, ha aggiunto la leader di estrema destra, è "l'unico che ha le chiavi di una crisi politica che ha creato lui stesso".