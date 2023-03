Putin a sorpresa in Crimea per l'anniversario dell'annessione 

AGI - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Crimea nel nono anniversario dell'annessione. Lo riferisce la tv di stato russa. La visita, a sorpresa, è stata condotta nella città portuale di Sebastopoli, dove il presidente russo si è recato in una scuola d'arte accompagnato dal locale governatore Mikhail Razvozhayev, secondo le immagini diffuse dal canale Rossiya-1.

"Il nostro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sa come sorprendere. In modo positivo" ha commentato Razvozhayev in un messaggio su Telegram, aggiungendo che Putin avrebbe dovuto prendere parte all'inaugurazione della scuola artistica per bambini via video, "ma Vladimir Vladimirovich è venuto di persona. Lui stesso. Alla guida. Perchè in un giorno così storico, il presidente è sempre con Sebastopoli e la sua gente" ha aggiunto il governatore.