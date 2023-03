Xi Jinping in visita in Russia dal 20 al 22 marzo

AGI - Il presidente cinese, Xi Jinping, sarà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo prossimo, su invito del presidente russo, Vladimir Putin. Lo ha annunciato la portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, confermando le voci dei giorni scorsi che davano Xi in visita in Russia la prossima settimana. Si tratta della prima visita i Russia di Xi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte dei soldati di Mosca.

Putin e Xi discuteranno cooperazione strategica

Vladimir Putin e Xi Jinping discuteranno dell'"approfondimento" della loro "cooperazione strategica", in particolre sulla "scena internazionale", nel corso della visita del presidente cinese a Mosca la prossima settimana. Lo ha riferito il Cremlino, precisando che "documenti bilaterali importanti saranno firmati".

Prima l'incontro informale e poi i negoziati

I presidenti di Russia e Cina avranno un incontro informale lunedì prossimo, per poi avviare i colloqui ufficiali il giorno seguente. A dare l'agenda è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov: "Le comunicazioni tra il presidente e il capo della Cina inizieranno nel pomeriggio del 20 marzo. Sarà un incontro individuale, una cena informale. Il 21 marzo sarà il giorno dei negoziati".