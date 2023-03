Nuovi disordini a Parigi, manifestanti affrontano gli agenti, 61 arresti 

Il provvedimento è passato in Senato con 195 'sì' e 112 'no' dopo 10 giorni di dibattito. Si entra in una settimana decisiva per il progetto che porta da 62 a 64 anni l'età pensionabile. Guerra di numeri nella settima giornata di protesta: per il governo 386mila in piazza, per la Cgt un milione