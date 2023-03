Per l'Onu trasferire i bambini ucraini in Russia è "un crimine di guerra"

AGI - Il trasferimento di bambini ucraini in aree sotto il controllo di Mosca e nella stessa Russia costituisce un "crimine di guerra", lo afferma il rapporto della commissione d'inchiesta dell'Onu. Gli investigatori accusano inoltre Mosca di possibili "crimini contro l'umanità" in Ucraina, di aver attaccato le infrastrutture energetiche ucraine e di aver usato la tortura.

"Le situazioni esaminate riguardanti il trasferimento e la deportazione di bambini, rispettivamente all'interno dell'Ucraina e nella Federazione Russa, violano il diritto umanitario internazionale e costituiscono un crimine di guerra", scrivono gli investigatori nel loro primo rapporto da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva in Ucraina il 24 febbraio 2022.

"La Commissione ha rilevato che le ondate di attacchi delle forze armate russe contro le infrastrutture energetiche ucraine a partire dal 10 ottobre 2022 e l'uso della tortura da parte delle autorità russe possono costituire crimini contro l'umanità", si legge nel rapporto, che raccomanda ulteriori indagini.

The difficulties for institutionalized kids in #Ukraine are serious enough in peace time. Russia’s renewed invasion of Ukraine is making everything worse – and not only for the kids Moscow is abducting.



