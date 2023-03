Von der Leyen: "Bene l'accordo sull'Ira ma l'Europa deve continuare a lavorare"

AGI - L'accordo trovato da Usa e Ue rispetto all'Inflation reduction act (Ira) "è una buona notizia, ma voglio essere chiara: i negoziati possono risolvere solo alcune delle questioni più importanti. Il grosso del lavoro spetta ancora a noi in Europa. Noi europei dobbiamo migliorare la nostra industria delle tecnologie pulite. Dobbiamo accelerare e semplificare le procedure. E dobbiamo garantire un migliore accesso ai finanziamenti pubblici e privati". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è intervenuta nel dibattito in plenaria a Strasburgo.

"Venerdì scorso ho incontrato il presidente Biden a Washington. Abbiamo avuto un'ottima discussione sull'Ira: c'è un'impressionante simmetria tra l'Inflation reduction act e il Green deal europeo. Entrambi sono contemporaneamente una strategia per il clima e una strategia per gli investimenti e la crescita", ha evidenziato la presidente.

The global market for net-zero technologies is set to triple by 2030.



In other words: the race is on.



We must get our act together if we want to stay frontrunners.



This is what the Green Deal Industrial Plan is all about ↓ https://t.co/47nnfy84bp