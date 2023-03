Tajani da Al Sisi: "Ridurre le partenze degli irregolari dalla Libia e dalla Tunisia"

AGI - "Con il presidente al Sisi abbiamo parlato anche della questione migratoria". Queste le parole del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita al Cairo. "Abbiamo chiesto un intervento dell'Egitto affinché ci sia una riduzione delle partenze di immigrati irregolari sia dalla Libia che dalla Tunisia. Il presidente al Sisi ci ha garantito l'impegno del suo Paese per collaborare con l'Italia affinché i flussi migratori illegali si riducano drasticamente nell'area del Mediterraneo".

#IlCairo Con il Presidente @AlsisiOfficial ho affrontato la questione immigrazione. Maggiore stabilità, contrasto alla crisi alimentare e ai cambiamenti climatici significano meno partenze di immigrati irregolari. Mi ha dato ulteriori rassicurazioni sui casi Regeni e Zaki. pic.twitter.com/R3b9f5aRkp — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 14, 2023

Impossibile non parlare di Giulio Regeni e Patrick Zaki. "Non abbiamo naturalmente dimenticato di ricordare che ci sono ancora irrisolti i problemi Regeni e Zaki", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita in Egitto. "Il presidente al Sisi ancora una volta ci ha confermato la volontà dell'Egitto di collaborare con il nostro Paese per trovare giuste soluzioni".

#IlCairo Incontro con il Pres @AlsisiOfficial. Ho guidato, insieme al Min @BerniniAM, una delegazione d'imprenditori. Agricoltura, ricerca, innovazione: la sicurezza alimentare nel Mediterraneo,partendo dall'Egitto, è strategica per la stabilità dell'area. Rafforziamo l'export pic.twitter.com/dCavDntFyK — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) March 14, 2023

La missione aveva come obiettivo anche l'export e i rapporti bilaterali. "Agricoltura, ricerca, innovazione: la sicurezza alimentare nel Mediterraneo, partendo dall'Egitto, è strategica per la stabilità dell'area. Rafforziamo l'export", ha concluso Tajani.