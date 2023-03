Due ragazzine accoltellano un'amica 12enne

AGI - Due studentesse hanno confessato di aver accoltellato a morte una dodicenne in Germania in un caso che ha sconvolto il Paese, lo annuncia la polizia. La vittima, nota solo come Luise, è scomparsa sabato pomeriggio dopo aver lasciato la casa di un amico vicino alla città di Freudenberg, nello stato occidentale della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Il corpo di Luise è stato ritrovato il giorno seguente in un'area boschiva non lontana dalla sua abitazione. "La bambina è morta a causa di numerose ferite da coltello e della conseguente perdita di sangue", ha detto il procuratore di Coblenza Mario Mannweiler in una conferenza stampa, aggiungendo che "non vi è alcuna indicazione di un reato sessuale".

Due ragazze, di 12 e 13 anni, hanno confessato l'omicidio, ha aggiunto Florian Locker, capo della sezione omicidi della polizia di Coblenza. Le due ragazze "hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda e alla fine hanno ammesso il crimine", ha detto Locker. Le ragazze e Luise si conoscevano, ha aggiunto Mannweiler. Ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli a causa dell'età delle sospettate, che in Germania sono troppo giovani per essere ritenute penalmente responsabili delle loro azioni.

In Germania, l'età della responsabilità penale inizia a 14 anni. Gli investigatori non hanno ancora trovato il coltello o i coltelli usati nell'attacco, ha aggiunto Mannweiler. "È ovviamente un atto molto insolito e scioccante, anche per noi", ha dichiarato Mannweiler ai giornalisti. Luise doveva tornare a casa a piedi da un'amica, ma i suoi genitori hanno dato l'allarme sabato sera dopo il suo mancato ritorno. La sua scomparsa aveva dato il via a una massiccia operazione di ricerca che ha coinvolto decine di poliziotti, un elicottero, droni e cani da fiuto.