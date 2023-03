Andrea è disperato, Carlo tiene per sé tutti i soldi di Elisabetta 

AGI - Si dice che il principe Andrea sia sconcertato e disperato perché il re sta tenendo per sé la fortuna di 370 milioni di sterline di sua madre, la defunta regina Elisabetta II. A scriverlo è il Times. Che osserva: "Buckingham Palace ha rifiutato di commentare, ma sono state sollevate le sopracciglia sulla probabilità che il principe Andrea non fosse a conoscenza della prassi secondo cui i monarchi si trasferiscono direttamente i loro beni perché il governo consente loro di eludere la tassa di successione. Gli accordi iniziarono nel 1862 e furono confermati l'ultima volta in un negoziato sulle finanze reali con John Major, quando era primo ministro, nel 1993". "Il ragionamento - prosegue il Times - è che i reali dovrebbero altrimenti smembrare le loro proprietà private, come Sandringham e Balmoral, lasciandole nelle stesse difficoltà dei proprietari aristocratici di case signorili che furono schiacciati dalle tasse di successione nel secolo scorso".

"All'inizio di questo mese - si legge ancora nell'articolo - è stato riferito che il re aveva offerto Frogmore Cottage al suo fratello minore. E' stata la casa dei duchi di Sussex, che l'avevano ricevuta come regalo di nozze nel 2018 dalla defunta regina. I duchi si sono però ritirati dai doveri reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti".