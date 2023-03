Pioggia di missili nella notte. Colpite Kharkiv e Odessa

AGI - Alcuni attacchi hanno preso di mira la regione orientale ucraina di Kharkiv e la regione meridionale di Odessa: lo hanno reso noto funzionari locali. "Il nemico ha effettuato circa 15 attacchi contro la città e la regione. Gli occupanti hanno ancora una volta preso di mira le infrastrutture critiche", ha dichiarato il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, sui social media. Nella regione di Odessa, il governatore Maksym Marchneko ha affermato che "i missili hanno colpito l'infrastruttura energetica della regione e danneggiato gli edifici residenziali" a seguito di un "massiccio attacco missilistico".

L'amministrazione militare locale ha riferito che nella regione di Kiev sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Il governatore della regione occidentale di Khmelnytskyi, Segiy Gamaliy, ha esortato i residenti a "rimanere nei rifugi", affermando che "il nemico sta colpendo le infrastrutture critiche del Paese". Gli attacchi russi hanno colpito una serie di regioni ucraine nelle prime ore di oggi, tra cui il porto di Odessa sul Mar Nero e la seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv. Un altro attacco è stato segnalato nella città centrale di Dnipro e nelle città occidentali di Lutsk e Rivne, lontane dalle linee del fronte nella guerra che dura da un anno.

Zelensky: "Colpite 10 regioni"

"È stata una notte difficile. Abbiamo avuto un massiccio attacco missilistico in tutto il Paese. Sono state attaccate le regioni di Kiev, Kirovohrad, Dnipro, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zhytomyr e Vinnytsia". Lo ha affermato su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Sono stati attaccati edifici residenziali e infrastrutture essenziali. Purtroppo ci sono feriti e morti. Le mie condoglianze alle famiglie", ha aggiunto Zelensky

Esplosioni anche a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito di esplosioni nella capitale ucraina, mentre un'ondata di bombardamenti russi sta colpendo diverse parti del Paese. "Esplosioni nel quartiere Holosiivskyi della capitale. Tutti i servizi si stanno recando sul posto", ha dichiarato Klitschko sui social media, riferendosi a un'area meridionale della città.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha dichiarato che due persone sono rimaste ferite in un'esplosione nella parte occidentale della capitale ucraina, nel contesto di un'ondata di attacchi russi in tutto il Paese. "Due persone sono rimaste ferite" a causa di un'esplosione nel quartiere di Svyatoshynsky, ha scritto sui social media, dopo aver riferito in precedenza di "esplosioni" in una zona meridionale della città.

Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha reso noto che una delle esplosioni avvenuta nella capitale questa mattina all'alba è stata un attacco a una centrale elettrica da parte dei russi e che il 40% dei residenti della capitale è ora senza riscaldamento, con una temperatura esterna di 4 gradi centigradi.

"Dopo l'attacco missilistico, a causa di interruzioni di corrente di emergenza, il 40% dei residenti della capitale è attualmente senza riscaldamento. L'approvvigionamento idrico funziona invece normalmente", ha scritto Klitchko su Telegram.

Kharkiv senza luce, acqua e riscaldamento

Dopo essere stata colpita dall'attacco missilistico russo nella notte, la città ucraina di Kharkiv è senza elettricità, acqua e riscaldamento. Lo ha annunciato il sindaco Igor Terekhov.

"Non c'è più luce in tutta la città", ha affermato il primo cittadino alla televisione. "I trasporti elettrici non funzionano, non c'e' riscaldamento e non c'è acqua a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica"

Quattro vittime a Leopoli

Almeno quattro civili - due uomini e due donne - sono rimasti uccisi all'alba di oggi in un attacco missilistico russo nella regione di Leopoli, nell'Ucraina occidentale. Lo ha annunciato su Telegram il governatore della regione, Maksym Kozytsky, precisando che un missile ha colpito un quartiere residenziale nel distretto di Zolotshiv, distruggendo tre abitazioni. "I soccorritori stanno rimuovendo le macerie, sotto le quali potrebbero trovarsi altre persone", ha aggiunto Kozytsky.

La centrale di Zaporizhzhia senza energia elettrica

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia e' rimasta senza energia elettrica a seguito di un attacco russo. Attualmente funziona con generatori diesel. Lo afferma il gestore dell'energia nucleare del Paese. "L'ultima linea di comunicazione tra la centrale nucleare di Zaporizhzhia e il sistema elettrico ucraino e' stata interrotta a causa di attacchi missilistici", dichiara Energoatom in un comunicato.