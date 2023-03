 Borrell: "Piano da 2 miliardi di euro per fornire armi all'Ucraina"

AGI - "Ho presentato un piano da due miliardi di euro per fornire più munizioni all'Ucraina e spero che i ministri della Difesa e degli Esteri che si riuniranno il 20 marzo lo possano approvare definitivamente". Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, al termine della riunione informale dei ministri della Difesa Ue a Stoccolma.

"Il piano si basa su tre binari, un miliardo per la fornitura di munizioni 155 e 152 mm; un miliardo per nuovi acqusti aggiunti e per ricostituire le scorte degli Stati e un piano a lungo termine per l'industria della difesa", ha spiegato il capo della diplomazia europea.