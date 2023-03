Corteo per l'8 marzo a Barcellona, donna investe due femministe

AGI - A Barcellona una donna ha scagliato la sua automobile contro il corteo femminista che stava manifestando sull'Anviguda Diagonal, l'arteria che taglia in due la capitale catalana, investendo e trascinando per alcuni metri due dimostranti, rimaste ferite in modo lieve.

La conducente, riporta 'La Vanguardia', è irrotta nel viale, dove la circolazione era interrotta dalle proteste, e ha accelerato in direzione del corteo. Mentre l'auto proseguiva con le due manifestanti aggrappate al cofano, altre persone hanno cercato di bloccare il veicolo, picchiando sui vetri.

Secondo 'La Xarxa', la donna aveva a bordo un bambino e lo stava portando a scuola e l'esasperazione per i ritardi causati dal blocco della circolazione potrebbero averla spinta a lanciare l'auto contro la manifestazione. I Mossos d'Esquadra sono intervenuti prima che le tensioni tra la conducente e le femministe degenerassero e hanno identificato la donna.