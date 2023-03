L'eredità di Pelé. Alla terza moglie il 30% dei beni

AGI - La terza e ultima moglie di 'O rei' Pelé, Marcia Cibele Aoki, erediterà il 30% dei beni dell'ex calciatore secondo quanto stabilisce il testamento. Lo afferma il legale della vedova. Tra i beni la casa dove vivevano a Guaruja, una località balneare, deve andare "obbligatoriamente" alla signora Aoki.

L'eredità di Pelé comprende questa residenza, altri beni immobili e una partecipazione nel marchio Pelé. Il legale precisa che non è ancora stato fatto l'inventario completo e che di conseguenza non si conosce l'ammontare totale del patrimonio. Il legale ha aggiunto che nel testamento si accenna alla possibilità che Pelé abbia una figlia non riconosciuta che avrebbe diritto a una parte del restante 70% del patrimonio, che è stato riservato agli altri sette figli del leggendario ex giocatore.

"Ha indicato la possibilità dell'esistenza di un'altra figlia, il cui riconoscimento dipenderà da un test del Dna che non si è potuto effettuare (su Pelé) a causa della pandemia e del suo stato di salute", ha spiegato. Sposato tre volte, Pelé ha riconosciuto ufficialmente sette figli.