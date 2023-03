Per la prima volta la Ue adotta sanzioni contro la violenza sulle donne

AGI - L'Unione europea ha adottato, per la prima volta, sanzioni contro nove persone e tre organizzazioni ritenute responsabili di "violenze sessuali e violazioni su larga scala dei diritti delle donne".

"Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sono emerse notizie orribili su stupri e altre forme di violenza sessuale. I conflitti armati, come quello in Ucraina o nel Sud Sudan, sono spesso caratterizzati da violenze sessuali, che colpiscono principalmente donne e ragazze. Altre vittime sono state tra manifestanti e prigionieri, come in Iran, Afghanistan e Myanmar. Tuttavia, gli autori di violenze sessuali spesso rimangono impuniti", spiegano dal Consiglio Ue.

"Imponendo queste sanzioni, stiamo inviando un messaggio chiaro agli autori che non se la caveranno con i loro crimini", ha detto il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra. "Questi atti orribili e disumani hanno delle conseguenze. Questo è anche un messaggio per le vittime: l'Ue vi sosterrà, ovunque vi troviate nel mondo", ha aggiunto.