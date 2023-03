La ricetta giamaicana per combattere i disordini mentali

AGI - Su uno dei cancelli d'ingresso del Bellevue, l'unico ospedale psichiatrico della Giamaica, un murale recita “JamaiCAN". Tutti nel Paese conoscono il nosocomio avvolto nello stigma. Costruito come manicomio coloniale nel XIX secolo, è stato uno strumento di repressione politica. Ma oggi il personale e i direttori sono determinati a trasformare l'ospedale in un moderno centro di cura, basandosi su decenni di politiche giamaicane all'avanguardia nel campo della salute mentale. C’è solo un problema: mancano le risorse.

"È davvero difficile concentrarsi sulle malattie non trasmissibili, e la salute mentale è una frazione dell'attenzione per le malattie non trasmissibili", afferma Ishtar Govia, membro del consiglio di amministrazione del Bellevue e ricercatore presso l'Università delle Indie Occidentali. “Fino all'80% delle persone affette da disturbi mentali vive in Paesi a basso e medio reddito. Sebbene la salute mentale abbia ricevuto una maggiore attenzione dopo la pandemia di Covid, questo non si è riflesso nei finanziamenti globali per la salute psichiatrica”, spiega al Guardian Rebecca Gribble della Georgetown University.

Secondo la sua ricerca, solo lo 0,3% dei finanziamenti per lo sviluppo della salute globale è dedicato esclusivamente a progetti di salute mentale. "Ai donatori piace destinare i loro soldi a cose che ottengono risultati quantificabili", afferma Gribble. "Con la salute mentale questo è più difficile da misurare rispetto ai virus, per esempio".

Tuttavia la Giamaica, a differenza di molti Paesi a basso e medio reddito, è stata all'avanguardia nell'innovazione della salute mentale negli ultimi 50 anni. Dopo aver ottenuto l'indipendenza nel 1962, la Giamaica è stata uno dei primi Paesi al mondo a compiere passi decisivi per integrare il sistema di salute mentale nell'assistenza sanitaria primaria, nonostante le risorse limitate. Oggi, fino all'80% dei giamaicani affetti da malattie mentali croniche non sono ricoverati a Bellevue, ma vengono curati nei centri sanitari locali o a domicilio, grazie a team mobili composti da psichiatri e infermieri appositamente formati.

La missione di Hickling

Questo approccio fornisce un utile modello di condivisione dei compiti per i Paesi che cercano di ristrutturare i loro servizi di salute mentale, afferma André van Rensburg dell'Università di KwaZulu-Natal in Sudafrica, che ha condotto ricerche sulla deistituzionalizzazione nei Paesi a basso e medio reddito. Il modello giamaicano è stato introdotto dal defunto professor Frederick Hickling, che per tutti gli anni '70 e '80 è stato l'ufficiale medico superiore del Bellevue, un’autorità nel campo.

Hickling era determinato a eliminare il trattamento detentivo ereditato dalla Gran Bretagna, in base al quale i malati mentali venivano trattenuti negli ospedali contro la loro volontà, come avviene ancora in molti Paesi a basso e medio reddito.

"Dopo l'indipendenza avevamo risorse finanziarie limitate e una popolazione traumatizzata dal colonialismo e dall'eredità della schiavitù", spiega Geoffrey Walcott del Caribbean Institute of Mental Health and Substance Abuse, fondato da Hickling. "Dovevamo trovare modi nuovi per ristrutturare il nostro sistema". Consentendo ai pazienti di ricevere assistenza sanitaria senza essere ricoverati al Bellevue, Hickling sperava di evitare la vergogna associata alla malattia mentale e di rendere il trattamento più accessibile ed economico. Quasi la metà dei giamaicani vive in aree rurali, a un costoso viaggio dal Bellevue di Kingston, mentre meno del 10% possiede un'auto.

Hickling ha anche cercato di ridurre al minimo i trattamenti involontari. Abbiamo scoperto che se i pazienti partecipano al processo decisionale e accettano il trattamento, hanno maggiori probabilità di guarire e di rimanere in buona salute a lungo termine", afferma Walcott, ex studente di Hickling. "La causa principale di ricaduta, soprattutto per i pazienti con schizofrenia, è la non conformità al trattamento. Quando un paziente è in regola con i farmaci, il tasso di ricaduta può essere ridotto dal 50% al 3%".

Walcott ricorda di aver assistito un malato di mente, armato di coltello e machete, che era stato fermato dalla polizia. "Abbiamo deciso di non portarlo in ospedale e, pur tenendo il machete e il coltello, ha accettato il trattamento", racconta Walcott.

Dopo tre settimane di trattamento, l'uomo era abbastanza lucido da collaborare con il team di lavoro sociale del Bellevue. L'équipe è riuscita a trovare suo fratello e nel giro di sei mesi l'uomo è stato reintegrato nella sua famiglia, pur assumendo farmaci iniettabili a lunga durata d'azione per gestire la sua condizione".

Mamme sole

Ma se la Giamaica ha trovato modi innovativi per fornire assistenza sanitaria mentale ai suoi cittadini, questo non ha significato la fine delle sfide per l'isola, poiché le risorse rimangono scarse. "Sono grata che mio figlio non stia deperendo in qualche ospedale", dice Yvonne McKenzie, il cui figlio Andrew, 39 anni, soffre di disturbo bipolare. "Ma non mi sento supportata dal sistema. Mi sento sola".

Per McKenzie, il modello di assistenza sanitaria mentale incentrato sulla cooperazione familiare e comunitaria significa che, a fronte di risorse limitate, la responsabilità della gestione della malattia può ricadere in modo sproporzionato sulle donne. "Ho visto lo psichiatra di mio figlio più volte di quante ne possa contare, ma non credo che il padre di Andrew gli abbia parlato una sola volta", dice McKenzie. "Andrew ha ricevuto la diagnosi alla fine dell'adolescenza. Da allora, ho affrontato la diagnosi da sola".

"Quello che temo di più", dice, "è cosa gli succederà dopo che me ne sarò andata". Inge Petersen, docente di salute mentale pubblica presso l'Università di KwaZulu-Natal, afferma: "Per aiutare i pazienti a vivere nella comunità è necessario offrire sostegno alle famiglie. Spesso nei Paesi a basso e medio reddito il denaro non segue il paziente dopo le dimissioni dall'ospedale".

Nel 2016, il 95% della spesa per la salute mentale del ministero della Salute giamaicano è stato dedicato all'ospedale Bellevue, sebbene la struttura offrisse cure solo al 22% dei pazienti giamaicani in salute mentale, secondo un audit interno.