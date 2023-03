Scholz: "Conseguenze se la Cina invierà armi alla Russia"

AGI - Ci saranno "conseguenze" se la Cina invierà armi alla Russia: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista alla Cnn. "Penso che ci sarebbero delle conseguenze, ma ora siamo in una fase in cui stiamo chiarendo che ciò non dovrebbe accadere, e sono relativamente ottimista che avremo successo con la nostra richiesta, dobbiamo essere molto, molto cauti" ha detto rispondendo sull'ipotesi di una fornitura d'armi per la guerra in Ucraina.

"Dal mio punto di vista, è necessario che Putin capisca che non avrà successo con questa invasione e la sua aggressione imperialista - che deve ritirare le truppe. Questa è la base per i colloqui", ha dichiarato Scholz, aggiungendo che crede che l'Ucraina sia "pronta per la pace". "Se si guarda alla proposta degli ucraini, è facile capire che sono pronti per la pace. Bisogna fare qualcosa. Questo deve essere fatto da Putin", ha detto Scholz.

Alla domanda se sia possibile un accordo con l'Ucraina che ammette che non riprenderà la Crimea o parti della regione orientale del Donbas, Scholz ha detto che non ci sarà alcuna decisione presa senza la parte ucraina: "Non prenderemo decisioni al posto loro. Li sosteniamo".

"Abbiamo detto (all'Ucraina) che possono andare per l'adesione all'Unione europea. Stanno lavorando per compiere progressi in tutti i criteri che sono importanti per questo. Penso che sappiano che siamo pronti a organizzare un certo modo di garanzie di sicurezza per il paese, in tempi di pace a venire, ma non ci siamo ancora arrivati", ha detto Scholz.