Taiwan lancia l'allerta per possibili incursioni cinesi

AGI - Taiwan ha lanciato l'allerta da un possibile "ingresso improvviso" dei militari cinesi in aree vicine ai territori dell'isola. Lo riferisce Reuters citando il ministro della Difesa di Taiwan, Chiu Kuo-cheng.

In particolare il ministro di Taiwan in Parlamento ha spiegato che l'Esercito Popolare di Liberazione (PLA) cinese potrebbe trovare delle scuse per entrare in aree vicine allo spazio aereo e marittimo territoriale di Taiwan, dato che l'isola sta intensificando gli scambi militari con gli Stati Uniti, suscitando l'ira di Pechino.

L'esercito cinese, ha sottolineato, potrebbe fare un "ingresso improvviso" nella zona contigua di Taiwan e avvicinarsi al suo spazio territoriale, che l'isola definisce come 12 miglia nautiche dalle sue coste.