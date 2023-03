Manovre nel Mar del Giappone, la Russia lancia un missile sottomarino

AGI - Un sottomarino russo ha lanciato un missile da crociera Kalibr dal Mar del Giappone: si trattava di un'esercitazione e il missile ha colpito un bersaglio terrestre a più di mille chilometri di distanza.

Il Ministero della Difesa russo, che venerdì aveva annunciato le esercitazioni, ha pubblicato un video, secondo quanto riferisce Reuters, in cui si vede il missile uscire dall'acqua e poi colpire un bersaglio in un'area di addestramento nella regione orientale di Khabarovsk in Russia.