Giallo sulla morte dell'influencer camerunense Madame Cooper

AGI - Il mondo dei social network africani è in lutto per la triste notizia della morte dell'influencer camerunese Madame Cooper. Secondo gli ultimi rapporti, ha perso la vita sabato all'ospedale generale di Douala, in Camerun, nonostante gli sforzi dei medici per salvarla. Per il momento non ci sono conferme ufficiali sulle cause della sua morte. Secondo diverse fonti, la giovane, originaria di Bandjoun (Camerun occidentale), sarebbe deceduta in seguito a un tumore al cervello. Tuttavia, a meno di 48 ore dalla morte di questa carismatica donna, alcuni parlano di avvelenamento.

"La scorsa domenica stava partecipando a un incontro durante il quale ha consumato alcuni cibi. Più tardi, la sera stessa, la giovane ha sviluppato dolori addominali che sono durati diversi giorni fino a quella fatidica sera in cui è stata pronunciata la notizia della sua morte", racconta il whistleblower N'zui Manto.

"Certamente il centro dello spettacolo a volte è il tempio delle tenebre ma non lo ripeterò mai abbastanza: la miseria e l'estrema precarietà inflitte a questo popolo annichilito ne hanno fatto un formidabile predatore nei confronti di chiunque abbia una parvenza di successo", ha proseguito. Madame Cooper era nota per i suoi consigli sulla vita sessuale delle coppie. Era molto apprezzata dagli utenti Internet africani in generale, grazie al suo umorismo e ai suoi audaci consigli. Aveva un talento per far sorridere i suoi fan con le sue battute sul web. La morte di Madame Cooper è stata uno shock per molti utenti di Internet, che hanno espresso il loro dolore sui social network. L'influencer lascia un marito (residente in Svizzera) e un figlio.