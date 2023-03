Harry e Megan invitati all'incoronazione di Carlo III

AGI - Il principe Harry e Meghan Markle sono stati invitati a partecipare all'incoronazione di re Carlo III, secondo quanto riporta il Sunday Times, ma la coppia, che ha lasciato il Regno Unito per vivere negli Stati Uniti nel 2020, non ha ancora annunciato se accetterà l'invito Secondo un portavoce della coppia citato dal quotidiano britannico, il principe Harry "ha recentemente ricevuto un'e-mail dall'ufficio di Sua Maestà sull'incoronazione" di Carlo III, 74 anni, che si terrà il 6 maggio.

"Una decisione immediata sulla presenza del Duca e della Duchessa non sarà comunicata da parte nostra in questa fase", ha detto il portavoce. Il ritorno dei "Sussex" nel Regno Unito per assistere all'incoronazione è stato oggetto di molte speculazioni sui media britannici negli ultimi mesi, dopo i virulenti attacchi della coppia alla famiglia reale.

Spare, libro del principe Harry



Dopo un documentario andato in onda su Netflix a dicembre, Harry, 38 anni, ha pubblicato il suo controverso libro di memorie all'inizio di gennaio, in cui racconta la sua adolescenza e descrive in dettaglio la rottura della sua relazione con suo padre e il fratello William. Harry e Megan sono tornati nel Regno Unito solo in rare occasioni dalla rottura con la Royal Family nel 2020, come per esempio il funerale della regina Elisabetta II lo scorso settembre.

Il duca di Sussex aveva viaggiato da solo per il funerale del nonno, il principe Filippo, nel 2021, nel pieno della pandemia di Covid-19. Durante questi viaggi, la coppia ha soggiornato a Frogmore Cottage, la residenza reale a Windsor, che il re Carlo III ha chiesto loro di restituire.