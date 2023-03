Metsola di nuovo a Kiev: "Il futuro è nella Ue"

AGI - La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di nuovo in visita a Kiev, ha sottolineato stasera che "Il futuro dell'Ucraina è come membro dell'Unione europea" e la Ue accompagnerà il Paese durante tutto questo processo.

"Il futuro dell'Ucraina è come membro dell'Unione Europea. Cammineremo fino in fondo con voi", ha scritto sul suo profilo ufficiale Twitter, accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae abbracciata al presidente della Rada (Parlamento) dell'Ucraina, Ruslan Stefanchuk.

Ukraine's future is as a member of the European Union.



We will walk all the way with you.



