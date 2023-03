“I russi avanzano a Bakhmut”

AGI - I russi avanzano nella cittadina Bakhmut nel Donbass rendendo la difesa ucraina sempre più vulnerabile: lo sottolinea nel suo ultimo aggiornamento l'intelligence della Difesa britannica.



"La difesa ucraina della città del Donbass, Bakhmut, è sotto crescente grave pressione con combattimenti intensi in corso dentro e intorno alla città le forze dell’esercito regolare russo e del gruppo Wagner hanno fatto ulteriori avanzamenti nella periferia del nord della città che è ora un avamposto controllato dagli ucraini vulnerabile agli attacchi russi da tre lati".

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 March 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/ujfolFp8zj pic.twitter.com/76A97lCWK3 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 4, 2023



Secondo gli analisti britannici, "l'Ucraina sta rafforzando l'area con unità d'élite e nelle ultime 36 ore sono stati distrutti due ponti chiave a Bakhmut, compreso un ponte vitale che collega la città all'ultima principale via di rifornimento da Bakhmut alla città di Chasiv Yar. Le vie di rifornimento dalla città in mano agli ucraini sono sempre più limitate", conclude la nota di Londra

Shoigu in missione sul fronte dei combattimenti

Il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, "ha ispezionato un posto di comando avanzato di una delle unità del gruppo di forze orientali nel settore sud di Donetsk": lo annuncia il ministero di Mosca in un comunicato ufficiale.



Durante la sua visita sul fronte dei combattimenti di quella che il governo russo chiama fin dall'inizio, ormai oltre un anno fa, "l'operazione militare speciale" in Ucraina, Shoigu "ha ascoltato il rapporto del comandante del gruppo di forze, il colonnello Generale Rustam Muradov, e degli ufficiali del quartier generale sulla situazione attuale e sulle azioni delle truppe".



Il ministero ha anche diffuso un video in cui si vede Shoigu in elicottero sulla zona del fronte in Donbass e durante la riunione con Muradov all'esterno degli edifici danneggiati in combattimento.