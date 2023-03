Paura per Biden, rimosso un piccolo tumore

AGI - Joe Biden, 80 anni, è stato operato a febbraio per una "piccola" lesione cutanea che si è rivelata cancerosa dopo l'esame, lo ha annunciato oggi il suo medico, affermando che "tutto il tessuto canceroso è stato rimosso con successo".

La lesione cancerosa, individuata e rimossa durante la visita medica di routine del presidente degli Stati Uniti il 16 febbraio, è di natura tale da "non tendere alla diffusione o alla metastatizzazione", ha dichiarato il medico in un rapporto diffuso dalla Casa Bianca, aggiungendo che "non sono stati necessari ulteriori trattamenti".

Il 16 febbraio Biden è stato sottoposto all'intervento chirurgico. Secondo una dichiarazione del medico della Casa Bianca, Kevin O'Connor, l'operazione ha avuto luogo il giorno in cui Biden doveva sottoporsi alla visita medica. All'epoca, la Casa Bianca aveva dichiarato che il Presidente era in "buona salute" e "idoneo" al servizio.

Oggi il medico spiega che quel giorno Biden è stato sottoposto alla rimozione di una "lesione cutanea" dal petto presso il Walter Reed Army Medical Center. Il tessuto rimosso è stato sottoposto a biopsia e "come previsto" conteneva cellule di carcinoma. Tutto il tessuto canceroso è stato rimosso "con successo" secondo il medico del presidente, che ha anche spiegato che l'intera area colpita è stata trattata con "elettrodesiccazione", che consiste nell'asciugare i tessuti con alta frequenza.

Il medico ha sottolineato che le lesioni del carcinoma basocellulare "non tendono a diffondersi o a metastatizzare", come invece accade nei casi "più gravi" di cancro della pelle, come il melanoma o il carcinoma a cellule squamose.

Tuttavia, ha ammesso che questi tipi di lesioni cancerose possono crescere di dimensioni e generare problemi più significativi che richiedono un intervento superiore alla rimozione chirurgica. L'area sottoposta a biopsia è "guarita bene", secondo il rapporto medico, che aggiunge che i futuri controlli medici includeranno esami dermatologici.