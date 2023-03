Giorgia Meloni attesa in India per rilanciare il partenariato

AGI - L'India attende la visita di Giorgia Meloni per rafforzare la collaborazione bilaterale con l'Italia, in particolare con la firma di un accordo nel settore della Difesa che, secondo fonti ufficiali citate dal quotidiano The Indu, "avrà una cornice che consentirà altre intese fra i governi dei due Paesi".

Il presidente del Consiglio arriverà domani mattina nella capitale indiana, quando sarà ancora l'alba in Italia. A New Delhi Meloni resterà poche ore, anche perché dovrà poi recarsi negli Emirati Arabi Uniti, seconda tappa di questo tour fra Asia e Medio Oriente. Verrà prima ricevuta con tutti gli onori nella residenza del presidente indiano, la Rashtrapati Bhavan, poi avrà un colloquio con il suo omologo Narendra Modi su questioni bilaterali e regionali, spiega una nota del ministero degli Esteri indiano.

"Durante la visita si terrà una tavola rotonda dedicata agli affari e copresieduta dal vice premier e ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, e dal ministro dell'Industria e del Commercio (indiano), Shri Piyush Goyal". Tajani accompagna infatti Meloni in questa trasferta e parteciperà anche alla riunione ministeriale del G20 che si è aperta oggi e proseguirà domani con la partecipazione del ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, e del suo omologo statunitense, Antony Blinken.

"La visita del premier Meloni - sottolinea il dicastero degli Esteri indiano - rafforzerà ulteriormente la relazione di lungo corso che esiste fra Italia e India. Entrambi le parti faranno il punto sui progressi fatti dal vertice di novembre 2020, rafforzeranno la collaborazione nel settore della Difesa e della Sicurezza e, più in generale, i rapporti economici". Dopo 75 anni di relazioni diplomatiche fra Roma e New Delhi, la visita di Meloni sarà quindi l'occasione per rilanciare il partenariato con l'India dopo un decennio di tensioni, nate con il caso dei due marò e l'accusa di corruzione nei confronti di Agusta Westland e Finmeccanica per la fornitura di 12 elicotteri AW-101 VVIP (vicenda per la quale gli ex manager italiani sono stati poi assolti dalla Cassazione).

Secondo il ministero degli Esteri indiano, dopo l'incontro con Modi, nel pomeriggio, Meloni dovrebbe vedere anche la presidente indiana, Droupadi Murmu. In seguito, anche se non è ancora confermato, la premier dovrebbe tenere un punto stampa prima di intervenire, come ospite principale, al Raisina Dialogue, conferenza di geopolitica e geoeconomia che si svolge ogni anno a New Delhi e che è giunta all'ottava edizione. Da parte sua, Tajani incontrerà il suo omologo indiano, S.Jaishankar.