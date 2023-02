Sunak a Belfast per convincere gli indipendentisti 

AGI - Dopo l'annuncio dell'accordo con l'Ue sull'integrazione del Protocollo sull'Irlanda del Nord, il primo ministro britannico, Rishi Sunak, sarà oggi a Belfast per convincere gli indipendentisti del Dup dell'efficacia dell'intesa. Lo riferisce la Bbc. Il Dup ha avvertito che le questioni chiave restano, ma non ha apertamente respinto o espresso obiezioni significative al piano, come accaduto in passato.

Di fronte alla sfida di persuadere la comunità unionista nordirlandese (filo-britannica) dei vantaggi del suo accordo, Sunak dovrebbe rispondere alle domande di un gruppo di lavoratori e poi rilasciare dichiarazioni ai media. Fonti di Downing Street hanno sottolineato che la visita non ha lo scopo di fare pressione sullo scettico Democratic Unionist Party affinché accetti l'accordo, ma di dimostrare sul campo come le riforme concordate andranno a beneficio dell'Irlanda del Nord.

La revisione del Protocollo elimina i controlli alle frontiere solo per le merci che circolano tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord e li mantiene per quelle che dirette nella Repubblica d'Irlanda. L'intesa è stata accolta con favore sia dalla maggioranza dei deputati conservatori, sia dall'opposizione parlamentare che dai rappresentanti dei principali settori economici. Il Dup ha riconosciuto che sono stati compiuti "progressi significativi", ma ha avvertito che alcune "preoccupazioni" persistono.