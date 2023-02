hakimi indagato in francia per stupro 

AGI - In Francia è stata aperta un'indagine per stupro a carico dell'ex giocatore dell'Inter, oggi in forze al Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi.



Una 24enne ha accusato lo sportivo marocchino di averla violentata nella sua abitazione il 25 febbraio; ieri è andata in una stazione di polizia ma non ha sporto denuncia.

Nessuna conferma dall'ufficio del pubblico ministero che tuttavia ha sottolineato come le "informazioni già rese pubbliche" sui media "hanno minato le indagini necessarie per scoprire la verità".