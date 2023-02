L’Unione europea approva il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia

AGI - Fumata bianca in extremis: gli Stati dell'Ue hanno dato il via libera al decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, in tempo per poter dire di averlo fatto entro il primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina.



Il pacchetto era stato bloccato dalla Polonia che non condivideva alcune esenzioni all'embargo per l'import dalla Russia della gomma sintetica.

Previste restrizioni commerciali per un totale di 11 miliardi di euro. Colpito anche l'export di alcune tecnologie a duplice uso e l'Iran per la fornitura di droni.