Un omicida è stato giustiziato in Florida, è il centesimo dal 1976

AGI - E' stato giustiziato nello stato della Florida Donald Dillbeck, 59 anni, autore di due omicidi volontari: il primo commesso con un'arma da fuoco nel 1979 quando era ancora minorenne e l'altro nel 1990 a coltellate. Dillbeck ha ricevuto l'iniezione letale nella prigione di stato e la sua è la prima esecuzione che ha luogo da tre anni e mezzo in Florida, dopo che gli appelli della difesa e l'ultima domanda di grazia indirizzata alla Corte suprema degli Stati Uniti sono stati respinti. Si tratta della centesima condanna a morte eseguita in Florida dal 1976, quando la pena capitale fu reintrodotta nello stato americano.

Dillbeck fu condannato a morte nel 1994 per l'assassinio di Faye Vann, una donna di 44 anni che cercò di resistergli alla rapina della sua automobile in un garage di Tallahassee e fu uccisa a coltellate.

All'epoca Dillbeck era latitante essendo evaso dal carcere dove scontava l'ergastolo per avere ucciso a colpi di pistola l'agente di polizia Dwight Lynn Hall di 31 anni nel 1979, quando aveva appena 15 anni. Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, aveva firmato a gennaio scorso l'ordine di esecuzione malgrado l'opposizione della Conferenza dei vescovi cattolici della Florida, che aveva promosso veglie e incontri di preghiera per Dillbeck, le sue vittime, le rispettive famiglie e "per la nostra società, che continua a imporre violenza in risposta a violenza".