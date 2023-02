Spara e uccide un cronista e una bimba in Florida. Arrestato un 19enne

AGI - Un giornalista televisivo di Orlando e una bambina di nove anni sono fra le tre vittime di una serie di sparatorie nella contea Orange, in Florida, per le quali è stato arrestato un 19enne afroamericano. Il cronista stava coprendo per Spectrum News 13 un primo attacco del mattino in cui il giovane aveva ucciso una donna di 20 anni.

Nel pomeriggio l'assassino è tornato sul luogo dell'omicidio, transennato e affollato di poliziotti e giornalisti, e ha aperto il fuoco contro un fotografo e un cronista. Poi è entrato in una casa e ha ucciso una bambina di nove anni e ferito la madre. Gli agenti lo hanno poi arrestato ed è stato incriminato per il triplice omicidio. L'uomo ha numerosi precedenti penali per aggressione, furti, scippi e vari reati commessi con armi.