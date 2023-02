La strana palla arenata su una spiaggia giapponese era una boa alla deriva 

AGI - La polizia e i residenti di una città della costa giapponese “sono rimasti sconcertati da una grossa palla di ferro che si è riversata su una spiaggia locale, con le autorità che hanno ammesso di non avere idea di cosa sia, ma non sta per esplodere”, assicura il Guardian nel descrivere la sfera: “Misura circa 1,5 metri di diametro, di color marrone-arancione con macchie di ruggine” che s’è arenata sulla spiaggia di Enshu della città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico del Paese.

I timori che potesse trattarsi d’una mina sono stati però fugati non appena gli esperti hanno passato l’oggetto ai raggi X per vedere cosa contenesse e se fosse cavo. Sembra che sia lì da almeno un mese, stando alle testimonianze di quanti fanno footing tutte le mattine sul bagnasciuga.

In un primo momento s’è pensato che potesse anche trattarsi d’un pallone spia cinese, sindrome che colpito molti americani dopo gli ultimi avvistamenti nel cielo e soprattutto dopo l’abbattimento del pallone bianco ordinato dal Presidente Joe Biden, quindi s'è pensato a una mongolfiera e persino a un oggetto non identificato simile a un Ufo.

E invece? La presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera – “che indicano che può essere agganciata a qualcos'altro” - ha suggerito una spiegazione più prosaica: ovvero, che si tratta “di una boa da ormeggio che si era semplicemente allentata ed è finita alla deriva”, ha concluso il quotidiano inglese.